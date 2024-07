Dal sito ufficiale della JuveL’attaccante classe 1999, approdata in bianconero nell’estate 2021, ha chiuso l’ultima annata in prestito all’Inter, segnando otto reti in 25 presenze – altra ottima stagione dopo aver fatto bene anche alla Sampdoria a inizio 2023, quando segnando otto gol in 12 presenze, è stata decisiva nella rincorsa alla salvezza delle doriane.Con la Juventus Women, invece, sono, finora, 64 le presenze collezionate tra tutte le competizioni, con 14 reti messe a segno.Ora invece è pronta per questa nuova avventura: in bocca al lupo, Bonfa!