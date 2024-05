Agnese, attaccante di proprietà dellain prestito all', ha parlato ai microfoni di Inter TV My Story, tornando anche sulle sue esperienze passate. "Molto spesso non mi sono sentita all’altezza, ma devo dire che quest’anno mi sento proprio una calciatrice diversa, molto più concreta", il suo commento. "Mi hanno sempre detto che ero un po’ discontinua, ma sto cercando di lavorare sulla discontinuità. Ogni persona ha le proprie idee e bisogna accettarle; per molti non ero all’altezza, per altri sì. Dipende tutto dall’ambiente in cui ti trovi".