Un'amicizia particolare. Di sicuro più forte rispetto all'era Moratti. Tra Juventus e Inter c'è una visione comune: Andrea Agnelli e Steven Zhang più volte si sono incontrati e hanno stretto un ottimo rapporto. L'immagine della conferenza, all'università Bocconi, nel settembre del 2019 resta ancorata nei ricordi dei tifosi: si dibatté del futuro del calcio, due anni dopo quella sintonia portò anche alla Superlega.



CONTINUANO I CONTATTI - Anche l'Inter aveva firmato il contratto della competizione, durata però appena 48 ore. Tra le italiane c'era anche il Milan, poi il dietrofront che ha scatenato tutti e costretto in molte alla ritirata. Molte, sì, Inter compresa e tranne la Juventus, con Barcellona e Real Madrid ancora all'interno del progetto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa posizione differente rispetto alla Superlega non ha allontanato Agnelli e Zhang. I presidenti di Juventus e Inter continuano a sentirsi e si frequentano. Questa sera si ritroveranno in tribuna all’Allianz Stadium, ma nemmeno nei due anni di pandemia i rapporti si sono interrotti. Ci sono state telefonate tra Nanchino e Torino nel periodo in cui il proprietario nerazzurro è stato a lungo in Cina. Restano punti di contatto.