"Andrea Agnelli vola in Grecia, va da Cristiano Ronaldo!". Non un'indiscrezione ma una foto, del presidente bianconero che prende un volo privato da Pisa, destinazione Costa Navarino, il resort dove Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze. Nelle ore precedenti lo avevano raggiunto l'agente Mendes e il suo entourage, il trasferimento alla Juve era cosa fatta e Agnelli doveva solo andare in Grecia per firmare e alzare al cielo un calice di champagne per celebrare il trasferimento del secondo. Un anno fa Cristiano Ronaldo diventava ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.