Il presidente della Juventusha guarda al futuro nell'intervista al magazine Linkiesta Forecast: "Il calcio ha nascosto per anni molti difetti strutturali sulla piramide monolitica - si legge sulle pagine de La Repubblica - Che in oltre un secolo e mezzo di storia ha subìto importanti restaurazioni. Oggi i giovani non si avvicinano più allo sport, i dilettanti non giocano e i consumatori sono costretti a selezionare molto più di prima.. Nessuno nega il bisogno di terze parti indipenenti, che possono essere leghe e federazioni, ma ad oggi i calciatori non possono decidere sui calendari, imprenditori e investitori non possono determinare formati e regole d'accesso e incassano proventi tramite l'intermediazione di autorità terze".- "La riforma della Champions o la Superlega? Questo processo di polarizzazione andrà avanti e sarà inarrestabile, il numero di club che daranno vita al vertice del movimento dovrà essere ridiscusso.. L'obiettivo è quello di raggiungere il pubblico attraverso nuovi modelli di distribuzione, sono loro che rappresentano il carburante di questo show. Il calcio del futuro deve coltivare la protezione degli investimenti, i livelli di remunerazione e la distribuzione adeguata dei proventi".