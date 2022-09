Un incontro tra vertici, in un momento non certamente felice delle squadre che guidano. Ieri Andrea, presidente della Juventus, era a Milano. E precisamente a Casa Inter. Ha parlato con il suo corrispettivo interista, Steven, e ha fatto ovviamente parecchio rumore quest'incontro. Amicizia e stima tra le parti, oltre a una gestione simile del club sullo sviluppo di settori non esattamente vicinissimi alla gestione di una squadra sportiva.Come racconta Tuttosport, ciò che si sono detti non è dato sapere ma è chiaro come la chiacchierata, sia stata "a 360 gradi e senza zone off limit". E' plausibile che Agnelli abbia aggiornato Zhang sulla situazione legata ai problemi con l'Uefa dopo il naufragio della Superlega. Aveva visto l'Inter partecipare, del resto, salvo poi fare marcia indietro. Al momento il progetto resiste con Real Madrid e Barcellona dentro. Come riporta il quotidiano, per la fine dell’anno, massimo inizio del 2023, è atteso il giudizio della Corte di Giustizia europea sul nodo.