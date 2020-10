Andrea Agnelli svela il suo piano. Il presidente ha raccontato i prossimi mercati bianconeri nel corso della conferenza di oggi, a margine dell'assemblea con gli azionisti: "E' comprensibile la domanda. Ne ho discusso con Pavel, Fabio e Federico: quali sono gli obiettivi a lungo periodo? Evidentemente una ricalibrazione degli investimenti ci deve essere, l'ho scritto specificatamente nella lettera che fa fronte al bilancio, abbiamo svolto una fase di investimenti fortemente espansiva. Sarà così per tutti. Il Real quest'anno non ha comprato un solo giocatore. Si deve ritenere applicata all'industria e non al singolo club. In assenza di risorse aumenta la creatività: l'individuazione di talenti in diverse fasi della vita. Un eventuale ritorno delle loro prestazioni sportive. Per arrivare a un equilibrio economico senza trascurare la competitività della Juventus che vuole vincere in Italia ed essere competitiva in Europa".