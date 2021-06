Andrea Agnelli in conferenza stampa ha parlato della Superlega: ​"Toccherei brevemente anche il tema competizioni internazionali, che ci vedono coinvolti o almeno citati quotidianamente sui vostri organi di informazione e di tutta Europa. Quello che è importante per me, che per tanti anni ho cercato di cambiare le competizioni Uefa dall'interno, ho fatto tutta la gavetta nell'ECA, da membro della commissione, presidente della commissione per arrivare alla Presidenza dell'ECA e a membro dell'esecutivo UEFA. Abbiamo cercato in tutti i modi di cambiare le competizioni dall'interno, perché i segnali di crisi erano già evidenti prima del Covid e da qua vi riporterei alla proposta ottima congiunta di ECA e UEFA del 2019, che avrebbe già dato con quel sistema tantissime risposte positive che cercano tutti i club europei. Che infatti sostennero la maggior parte dei club di tutte le divisioni e deve far riflettere sulla bontà della proposta. Ma il sistema a questo punto non si può che analizzare: concentra in un monopolio sia il potere esecutivo, sia legislativo che giudiziario del calcio europeo e riserva alla UEFA l'esclusiva sull'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni con la possibilità di decidere in maniera quasi arbitraria le regole, attraverso il sistema di licenze è ormai inefficiente. La Superlega non è mai stato un tentativo di colpo di stato, ma un grido di allarme e disperato per un sistema che io non so se consapevole o inconsapevole si indirizza verso l'insolvenza. Vi leggo un documento Uefa, approvato nel 2020, in cui non si cita il problema attuale. Credo che tutti sappiano cosa stiamo vivendo e cosa vivevamo in quel momento. La condizione principale portata all'attenzione dell'Uefa era che l'accordo tra i fondatori (della Superlega) era condizionato al preventivo riconoscimento della competizione stessa da parte dell'Uefa e da subito i club hanno cercato il dialogo con l'Uefa. La risposta è stata da subito di chiusura con termini offensivi e richiesta di pene disciplinari gravissime solo a danno di tre club che non hanno voluto piegarsi alle minacce della Uefa. Inoltre, queste dichiarazioni, oltre che diffuse con metodi arroganti ed esercitando pressioni, alcuni colleghi mi hanno riferito di avere paura, sono state diffuse in totale spregio di provvedimento del Tribunale di Madrid e oggi in pendenza di un giudizio presso la Corte di Giustizia Europea. Non è con questi comportamenti dell'Uefa e di alcuni suoi componenti che si riforma il calcio e si esce dalla crisi. Per fortuna, conoscendo tutti in Uefa, so che non tutti la pensano così. Le basi legali dei ricorsi sono fondate, ma la richiesta di dialogo con FIFA e UEFA rimane. Altri sport ci insegnano questo, anche di spicco a livello internazionale, sono regolati in maniera diversa dal calcio o hanno subito grandi rivoluzioni negli anni. Penso all'Eurolega di basket, che ha portato grandi benefici ai club, ai tifosi. Se non vado errato, fino a qualche giorno fa, gli sportivi italiani hanno celebrato l'ottima performance dell'Armani Milano e a mio giudizio non mi sembra che il basket nel frattempo sia morto. Quasi tutti gli stakeholders del calcio sono d'accordo sul fatto che il modello vada cambiato. I club sono gli unici a portare proposte, perché sono gli unici a sostenere i costi, invece di essere ascoltati vengono demonizzati, insultati e minacciati. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono determinate a giungere a una completa riforma delle competizioni europee, nell'interesse anche e soprattutto di quanti in queste settimane ci hanno manifestato la loro solidarietà e paura nell'affrontare questa situazione".