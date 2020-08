1









Oggi Tuttosport fa un approfondimento sull'incremento dei numeri della Juventus sotto la presidenza di Andrea Agnelli. In particolare, fa impressione la differenza di fatturato tra il 2010, quando Agnelli si insediò ai vertici della società, e l'anno scorso. Prendendo in mano un club che fatturava 172 milioni di euro, il nipote dell'Avvocato l'ha portato a fatturare 621 milioni, con tutto il contorno poi di nuovo brand e acquisto di Cristiano Ronaldo. Una Juve che guarda non solo all'Italia, ma al mercato globale: e per la prima volta i ricavi commerciali (108 milioni) hanno superato quelli da diritti tv domestici (90).