Il presidente della Juventus Andrea ha parlato a Tutti Convocati della Juventus e dell'obiettivo Champions League: "C'è differenza tra 'bisogna vincere' e 'vincere è un obiettivo', bisogna è imperativo. E' un obiettivo non è imperativo. Quello che deve essere motivo di orgoglio per donne e uomini della Juve è che noi siamo passati da iniziare la stagione nutrendo il sogno, lo abbiamo trasformato un sogno in un obiettivo. Bisogna vincere è diverso da dire è diventato un obiettivo, sono due condizioni diverse. Quel momento lì certifica un cambiamento di status a livello europeo della Juve".