Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato a Tutti Convocati del momento della Juventus, tra campo e futuro del club: "Mi viene da riesumare una battuta di mio padre: “Potessi scegliere vorrei undici gicoatori di Torino. Se non fosse possibile non mi interessa che vengano dalla Svezia. Serve un percorso di crescita della Juventus, è evidente che uno zoccolo di italiani per motivi culturali rafforza la sua identità. Se si guarda Spagna, Germania, Olanda ad esempio quando arriva un risultato negativo lo vivono in maniera diversa. Sarebbe auspicabile".