Alla festa de Il Foglio, Andrea Agnelli ha parlato così del ritorno di Del Piero a Torino: "Del Piero in società? Le porte sono sempre aperte, oggi vive a Los Angeles coi figli, credo abbia vita estremamente felice. Entrare in società, per chiunque, cambiare completamente stile di vita: oggi è focalizzato su quello che sta facendo e sta riscuotendo successo anche come commentatore, mi sembra molto felice”, le parole del presidente bianconero.