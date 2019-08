Aleksandr Ceferin ha rimandato la decisione per il futuro della Champions League, oltre il triennio che avrà termine nel 2021. Il presidente della Uefa ha scritto una lettera aperta all'Eca, presieduta da Andrea Agnelli, patron della Juventus, sottolineando come la loro proposta possa essere "prematura" da definire soltanto il prossimo 11 settembre. Nessun incontro in vista, dunque, almeno per il momento per il futuro della Champions, che Agnelli vorrebbe trasformare in una Superlega aperta di fatto soltanto ai grandi club d'Europa.