La decisione didi presentare ricorso al Tar contro la la squalifica di due anni comminatagli per il processo sulle plusvalenze nascerebbe dall’esigenza di guadagnare tempo di fronte alla giustizia sportiva, questo ciò che racconta Tuttosport. I legali dell’ex presidente della Juventus infatti, non hanno depositato nessun ricorso, ma hanno invece inviato un “preavviso di ricorso” con la conseguenza immediata di aver procrastinato di un altro mese la scadenza dei termini per poter depositare al Tar del Lazio il ricorso vero e proprio. Nel frattempo, gli avvocati continueranno a dialogare con il procuratore federale, Giuseppe Chiné, per cercare un accordo sulla manovra stipendi e patteggiare.