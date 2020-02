Nell'intervista di ieri a Tutti Convocati, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha aperto uno spiraglio al possibile arrivo di Lionel Messi in bianconero. "​Ho letto della clausola... vederlo in Italia sarebbe positivo. Le prime cinque società sono Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli, se tutte avessero un campione del calibro di Messi o Ronaldo sarebbe un qualcosa di migliore per tutti" ha detto Agnelli, che ha invitato anche gli altri club ad alzare l'asticella. Messi, però, ha già fatto sapere al Barcellona che intende rimanere: come riporta Calciomercato.com, non c'è stata alcuna comunicazione da parte del giocatore di voler uscire dal contratto vigente, una comunicazione che, per i tempi burocratici, avrebbe già dovuto essere stata data. E invece, almeno per quest'anno, sembra che Messi voglia ancora restare in Catalogna.