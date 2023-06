Slitta al 27 giugno il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di, sul caso della cosiddetta manovra stipendi, causa improrogabili impegni di lavoro dell'ex presidente della Juve, unico a non accettare il patteggiamento. Lo riporta una nota ANSA.Dunque una nuova data. E l'appuntamento di giovedì che salta. Il dibattimento per il processo dell'ex numero uno bianconero presso il Tribunale federale nazionale era infatti calendarizzato per il prossimo giovedì. Tutti gli altri dirigenti ed ex dirigenti juventini avevano patteggiato. Sulle plusvalenze, Agnelli è già stato inibito per 24 mesi.