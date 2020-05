Un simbolo della Juventus? Andrea Agnelli non ci pensa un attimo: "Per me Del Piero rappresenta questo club", aveva detto in un'intervista riproposta da Sky Sport in occasione dei suoi dieci anni di presidenza bianconera. Poi spiega: "Forse perché eravamo coetanei, io avevo più o meno 18 anni e stavo iniziando a seguire la squadra in modo autonomo". Era il primo anno di Alex alla Juventus, e quello che sarebbe diventato il futuro presidente del club si innamorò subito di lui.