Andrea Agnelli si schiera apertamente per la conclusione della stagione. Il presidente della Juve, nel corso dell’assemblea di Lega tenutasi questa mattina, ha rotto gli indugi con un intervento chiaro, che non lascia spazio ad alcun dubbio.



Il patron, quando è arrivato il momento di parlare, sul tema della ripresa del campionato, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha detto: “ Mi associo anche io ai complimenti e ai consensi unanimi per il lavoro del presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire con forza un aspetto. Voi sapete che io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni. Rispettando le indicazioni dell'Uefa e dell’Eca”.



La posizione di Agnelli è stata condivisa da tutti gli altri rappresentanti dei club di Serie A, da Lotito a Scaroni.