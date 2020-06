Andrea Agnelli vuole a tutti i costi Nicolò Zaniolo. Alla riapertura del mercato - fissata per il 1° settembre - il ds della Juventus Fabio Paratici è pronto a fare un nuovo tentativo per il trequartista giallorosso dopo quelli falliti nelle scorse sessioni. Il desiderio del presidente è quello di vedere il classe '99 in bianconero, per questo secondo il Corriere dello Sport si starebbe muovendo in prima persona: la Roma potrebbe essere costretta a venderlo per sistemare il bilancio, ma per convincere i giallorossi servono almeno 60 milioni di euro.