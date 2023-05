Scene da un matrimonio. E che matrimonio.e la susi sono detti 'sì': in una tenuta in Umbria, l'ex presidente della Juventus e la sua compagna si sono formalmente uniti, convolando a nozze.Tanti, naturalmente, gli invitati "bianconeri". Dai video pubblicati dalla compagna di Pavel, si vedono volti noti nell'ambiente Juventus, oltre chiaramente all'amico fraterno ed ex vice presidente."Oggi, non solo sono al tuo fianco, ma sono con orgoglio e ti ringrazio per tutto quello che hai realizzato in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi. C'è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu", aveva scritto Deniz nel giorno dell'addio di Agnelli alla Juventus. Dopo tanta turbolenza, è arrivato anche il matrimonio per il vecchio presidente bianconero.