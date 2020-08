Andrea Agnelli parla dopo il ko della Juve. Il presidente bianconero è intervenuto a Sky dichiarando: "Il bilancio è agrodolce, evidentemente. E' stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto un grande risultato con il nono campionato vinto, scritto una pagina di storia del calcio fantastica. Il mister è partito dalle categorie più basse per arrivare in vetta all'Italia, una pagina fantastica. In Champions League è deludente, per noi, per i giocatori per i tifosi, perché come abbiamo detto da qualche anno a questa parte, se prima avevamo un sogno questo è diventato un obiettivo. Deve esserlo la Champions League. Uscire così, in questa doppia sfida con il Lione, ci deve lasciare tutti quanti delusi e quindi ci prenderemo qualche giorno per le valutazioni complessive per capire come affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo, per vincere tutte le competizioni a cui partecipiamo. Con o senza lo stesso allenatore? Io faccio un discorso di società, voglio dire la Juventus ha questi obiettivi e questi devono essere onorati, sia in casa che all'estero, abbiamo grandi giocatori e il migliore della storia della Champions League. Da questo punto si deve ripartire con rinnovato entusiasmo, senza sinceramente dimenticarsi quanto facciamo in Italia, perché gli scudetti non si vincono per inerzia ma si parte sempre tutti da 0 punti".