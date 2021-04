Un estratto del commento di Marcello Chirico a Calciomercato.com sulla situazione della panchina della Juventus: "Seppur in discutibile ritardo, alla Continassa si starebbe silenziosamente virando su Tudor, il 'badante' scelto ad inizio stagione dalla dirigenza per affiancare e consigliare Pirlo nel suo tirocinio tecnico in prima squadra anziché alla Under 23 (formazione di Lega Pro), come deciso in un primo momento. L’avvicendamento ce lo saremmo aspettati già dopo il tracollo col Benevento, precipitato al terzultimo posto in classifica nonostante la clamorosa vittoria all’Allianz Stadium , e invece si è preferito proseguire nell’harakiri".



ALLEGRI? - "A meno che la patata bollente venga lasciata da subito (al momento è però ipotesi lontana) nelle mani di Allegri, libero su piazza e pronto a riprendersi la Juve attuale e quella che verrà, seppur a determinate condizioni. Sarà un caso, ma lo scarica-barile di Agnelli su Paratici per la vicenda Suarez (come emerso dai verbali dell’inchiesta perugina) potrebbe essere l’anticamera del non rinnovo dell’attuale DS e spianare così la strada al ritorno del livornese".