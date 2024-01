Le parole dial Financial Times:CON CEFERIN - Ritengo che l'errore di Agnelli sia stato quello di rendere la questione personale con Čeferin. "Non l'ho fatto", dice. L'hai fatto: è il padrino di tuo figlio. "E allora?" E' una cosa personale da fare. “Parlavo con Alex tre volte al giorno. Avevo un legame molto forte”. Cosa prova Agnelli nell'essere definito bugiardo? Lui sbotta: “Sono invidiosi”. Di cosa? "Non lo so. Il fatto che ho un obiettivo e cerco di raggiungerlo. Non comprometto.” Esiste un modo per ricucire il rapporto con Čeferin? Agnelli fa una pausa. “La mia sensazione è che il tempo sia un gentiluomo. E le cose probabilmente, si spera, prima o poi andranno bene. In caso contrario, ancora una volta, la mia coscienza è super pulita.