Se i tifosi della Juventus si sono infuriati con Maurizio Sarri per le parole dette nel post partita dopo la sconfitta contro il Napoli ("Sono contento per i ragazzi ai quali sono rimasto affezionato"), il presidente bianconero Andrea Agnelli non era sembrato particolarmente innervosito per quello che ha detto l'allenatore. Piuttosto, Agnelli era arrabbiato per la sconfitta che ha impedito alla Juve di andare in fuga sull'Inter che nella mattinata aveva pareggiato contro il Cagliari. Per la Juve si tratta del secondo ko in campionato dopo quello contro la Lazio.