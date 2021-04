1









La proprietà è con Andrea Agnelli, era certamente con il suo progetto illuminato. Ma cosa succede adesso che il tavolo delle trattative è lontano e i ponti tra Uefa e Juventus sono stati rapidamente bruciati? Ecco, per tanti la soluzione sembra essere quella del cambiamento. Ecco perché il Corriere della Sera si è portato avanti e ha fatto un nome non esattamente banale nell'ambiente della famiglia Agnelli. NASI SUCCESSORE DI AGNELLI - In prima fila ci sarebbe Alessandro Nasi, vice presidente della società finanziari Exor, holding Agnelli, presieduta da John Elkann. Ecco, proprio sul rapporto tra John e Nasi si gioca una partita importante: tra i cugini di Elkann, Nasi sembra essere il preferito. 46 anni, metà dei quali trascorsi negli USA, Nasi si è formato a Wall Street con Merril Lynch e JP Morgan, ha inoltre lavorato a stretto contatto con l'ex CEO di FCA Sergio Marchionne. La stima è importante e non è cambiata nel tempo, tutto dipenderà da come si vorrà contenere il "danno di immagine" non ancora calcolabile. ​ Occhio alle vecchie bandiere del passato: Trezeguet studia da direttore sportivo, magari Alessandro Del Piero. Può essere vice presidente al posto di Nedved.