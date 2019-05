Due parole, un solo hashtag, del resto tutto ciò che dovevano dirsi se lo sono già detti. Max Allegri e Andrea Agnelli in questi giorni hanno speso belle parole l'uno per l'altro, ringraziandosi e omaggiandosi in attesa dell'addio, già ufficiale, ma per cui serve ancora tempo. Così, il presidente ha voluto dedicare un tweet, un post eloquente con un solo monito, lanciato come hashtag anche per i tifosi: "Grazie Max".