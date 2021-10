Andrea Agnelli in conferenza stampa: "No, non è il periodo più difficile. Ma è un momento difficile, questo sì. Credo il più difficile sia stato il maggio del 2010, appena arrivato. E' stato molto complicato, c'era da ricostruire una cultura aziendale. Un'espansione, una trasformazione, dovevamo diventare una Corporation. C'è stato un cambio imponente che ha reso il processo complesso. Abbiamo aumentato il numero di professionisti, con la squadra Women e l'Under 23. Ci stanno dando soddisfazioni. Il grosso delle difficoltà sono dettate dall'industry, dal momento attraversato. Il piano 2019 era espansivo. Erano presi in considerazione alcuni risultati. Il Covid ci ha colpito nel momento peggiore ed è stata la tempesta perfetta. Non è però il momento più difficile, è entusiasmante ed emozionante nelle complessità e nelle sfide che questo momento ci dà" QUI la conferenza stampa integrale