Il presidente della Juve Andrea Agnelli è intervenuto intorno alle 18.30 di oggi al Financial Times Forum di Londra. Ecco le sue parole, nella giornata che ha visto rincorrersi numerose indiscrezioni sul possibile rilancio del progetto - in una nuova versione - della Superlega.



JUVE - "Se la vedo tra cinque anni in Champions? Vedo la Juve giocare nella principale competizione europea".