ECA e Barcellona si sono riuniti. L'associazione che riunisce i club europei principali, diretta dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, ha iniziato un cammino tortuoso alla ricerca di una soluzione a una crisi senza precedenti che ha colpito il calcio. Dal Barça è arrivato il primo segnale: Bartomeu, riunitosi con i principali senatori della squadra, ha trovato un accordo per la riduzione dei salari. Questa sembra la strada che in tanti hanno intenzione di intraprendere, almeno finché non si tornerà a giocare. Sul tavolo di Agnelli, la stabilità finanziaria dei club ma non solo: si cerca anche una scappatoia tra i diritti televisivi, per recuperare una parte di capitale svanito con l'emergenza coronavirus.