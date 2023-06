Come è noto nella giornata di ieri Andrea Agnelli ha deciso di ricorrere al Tar per l'inchiesta sulle plusvalenze, in cui l'ex Presidente della Juventus è stato squalificato per 24 mesi. Una decisione che però non esclude ancora la possibilità per Agnelli di trovare un accordo con la Procura sul filone stipendi. Come riferisce Tuttosport infatti, ieri era l'ultimo giorno per poter fare ricorso e non avendo ancora trovato l'accordo per il patteggiamento, Agnelli ha deciso di usufruire di questa possibilità. Il processo sugli stipendi, è fissato il 27 giugno ma il quotidiano ancora lascia aperta la possibilità del patteggiamento anche per l'ex dirigente bianconero.