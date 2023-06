Secondo quanto appreso da ANSA, Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha appena presentato ricorso al TarProprio oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa - prosegue l'agenzia stampa - . A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l'avvocato Vittorio Angiolini. L'ex numero uno bianconero prosegue così la sua battaglia giudiziaria.