Quale sarà il futuro di Andrea? Dopo l'addio ai CDA della holding - almeno alle società quotate in borsa, dunque Stellantis ed Exor -, in accordo con il cugino John Elkann, il domani dell'ormai ex presidente della Juventus è "una pagina bianca".Come racconta Calciomercato.com, in alcuni passaggi Agnelli lascia la porta aperta ad un tema macro su cui ha sempre creduto mettendoci la faccia in prima persona: ovvero il progetto, contestato dalla UEFA, della SuperLega. Che possa ambire a un ruolo dirigenziale in quella direzione? Per CM, non è da scartare l’idea di lavorare (da fuori) ad una rivoluzione radicale del prodotto calcio, partendo dalla realizzazione di un sistema aperto basato sui meriti (una proposta già lanciata tre anni fa), per provare a diminuire il rischio imprenditoriale e a recuperare l’attenzione dei tifosi.Ma la storia di Agnelli alla Juve potrebbe non essere finita qui. I rumour di un suo possibile ritorno, alla presidenza della Juventus (in caso di risoluzione delle vicende giudiziarie), sono, invece, per il momento, tutti da valutare con beneficio di inventario. Per CM, ci sono ancora troppe querelle legali da risolvere. Ecco allora che, per riconsiderare l’ipotesi del “ritorno”, sarà necessario chiudere tutte le partite aperte (all’interno delle aule di tribunale).