Una telefonata chiarificatrice per spiegare la propria posizione e ricucire subito lo strappo con l'Atalanta. Secondo La Gazzetta dello Sport ieri c'è stato un contatto tra i presidenti di Juve e Atalanta dopo che il numero uno bianconero aveva dichiarato: "​Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico".



STRAPPO - Parole che non avevano fatto assolutamente piacere al presidente dell'Atalanta, rimasto deluso dalle parole del suo parigrado bianconero. "​Le parole di Agnelli hanno scosso l’ambiente atalantino - scrive La Gazzetta -. Essere tirati in ballo, seppure in un discorso più ampio ma comunque con una tonalità che metteva in discussione il diritto dell’Atalanta a partecipare a una competizione in cui è oggi protagonista di un percorso brillante, ha lasciato profonda amarezza. Nel pomeriggio però una telefonata tra Agnelli e il presidente Percassi ha sistemato le cose: Agnelli ha chiarito che la sua intenzione non era quella di attaccare l’Atalanta, ma di evidenziare la necessità di rivedere il meccanismo di accesso alle coppe. Rapporto subito ricucito?