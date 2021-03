. A meno di clamorosi ribaltoni dovuti a un crollo della squadra e alla mancata qualificazione alla prossima Champions League, infatti, la Juve avrà ancora l'ex centrocampista come guida per il prossimo anni. Lo stesso Pirlo si è confermato sulla panchina bianconera (Lo fecero anche Sarri e Allegri, QUI ) dopo aver parlato a caldo con Agnelli. Da qui il titolo di questa mattina di Tuttosport, che in prima pagina scrive proprio:La linea in casa Juventus resta definita in questo momento: puntare ancora su Pirlo, perché alcune difficoltà di adattamento dovute all’inesperienza erano state messe in conto e sul finale incidono anche molte attenuanti, soprattutto gli infortuni. In casa Juventus, poi, non si smania all’idea di cambiare il quarto allenatore in quattro anni: non è con la discontinuità che si costruiscono i progetti vincenti. Ovviamente, serviranno alcune certezze per ripartire: la Champions League è il minimo.- Da trattare c'è anche il capitolo dirigenza, i cui contratti vanno in scadenza il 30 giugno. Le probabilità di un rinnovo “in massa” ci sono e, stando a quanto riporta Tuttosport, sono sempre più probabili. Come vi abbiamo raccontato qui su ilBianconero.com, l'offerta per il rinnovo di Paratici c'è già da tempo, ma non è ancora stata accettata, e il tempo scorre. Sarebbe sorprendente un cambio totale, ma con buona parte della stagione archiviata ci sarà anche modo di affrontare questo tema. Secondo il quotidiano, l'annuncio potrebbe arrivare già entro fine mese. Agnelli ad ottobre li aveva confermati, resta da capire se potrà cambiare idea in relazione all'ultimo flop europeo.