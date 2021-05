7









L’asse tra Juventus e Real Madrid potrebbe fortificarsi ancora di più. La grande stretta di mano tra Andrea Agnelli e Florentino Perez per la Superlega non si è sciolta con l’abbandono di 9 club su 12, anzi, permane come fosse un patto di sangue, contro tutto e tutti. Questa intesa potrebbe estendersi anche sul mercato, non so quello dei giocatori ma anche, e soprattutto, quello degli allenatori. Perché nel giro di poche settimane, entrambe le panchine potrebbe essere ridisegnate. PIRLO, ZIDANE E ALLEGRI - Andrea Pirlo ha solo un modo per aggrapparsi alla Continassa, centrare la qualificazione alla Champions League e vincere la finale di Coppa Italia. Questa la garanzia elargita dal club, che in realtà, però, non potrebbe bastare. Qui si intreccia l’asse con Madrid, dove Zidane sembra essere al capolinea della sua seconda avventura in Blancos. Il tecnico francese ha lasciato intendere proprio questo nelle sue ultime dichiarazioni. Come riporta Calciomercato.com, la Juve lo accoglierebbe a braccia aperte, con Agnelli che lo considera da sempre una prima scelta, la risposta adatta all’Inter di Conte e alla Roma di Mourinho. A chiudere il cerchio ci sarebbe Massimiliano Allegri, più vicino alla panchina del Real (che sta valutando anche altri profili) che a quella della Juve: dopo tre anni da quel ‘no’ pronunciato a Florentino Perez, adesso non esiterebbe un attimo nell'esclamare un grosso ‘sì’.