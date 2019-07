La Juventus non molla Isco. Come riprendono dalla Spagna, il centrocampista del Real Madrid è sempre nel mirino del club bianconero, ma le Merengues per cederlo chiedono 80 milioni di euro, considerata troppo alta per Agnelli, Paratici e Nedved. Se, però, lo spagnolo non dovesse trovare la giusta sistemazione a breve, ecco che il prezzo potrebbe calare, coi bianconeri pronti a provarci di nuovo.