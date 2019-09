Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Agnelli ha parlato per almeno cinque minuti con Matthijs de Ligt. Il presidente bianconero ha quindi voluto parlare con l'acquisto più importante dell'estate, in vista di una partita di grande valore che segna il debutto europeo di De Ligt in maglia bianconera. L'olandese, che non sta passando l'inizio idilliaco che sperava, sarà quindi al centro della difesa insieme a Bonucci, con lo spauracchio Joao Felix che accende la sfida tra baby campioni.