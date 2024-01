Il Collegio di Garanzia oggi si esprimerà sul caso diL’ex presidente della Juve, scrive il Corriere dello Sport, si è rivolto al giudice di legittimità dopo i 16 mesi di inibizione inflitti dal tribunale federale sul caso “manovre stipendi” che la Corte d’Appello a fine agosto ha ridotto a 10. Agnelli resta l’ultimo imputato del complesso fascicolo Juve (-10 per le plusvalenze e accordo con multe per i dirigenti coinvolti nella manovra). Agnelli non ha mai patteggiato e ha deciso di proseguire la battaglia legale dopo la squalifica di 2 anni passata in giudicato sul primo filone.