Il Notts County rischia il fallimento e la Juve ha offerto di aiutare il club inglese, almeno offrendo le proprie maglie e ricambiando il favore fatto oltre 100 anni fa quando gli inglesi donarono le proprie maglie alla Juventus, che era stata appena fondata. Il presidente Andrea Agnelli aveva risposto in prima persona alle richieste degli inglesi che però, come riporta il Nottingham Post, ha dovuto rifiutare avendo Puma come sponsor tecnico.