La grande protagonista delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi è la Champions League, con la due giorni della 2^ giornata a tenere banco. In tutto questo, la Juventus è presente marginalmente in vista della sfida al Chelsea e un po' di più nella persona di Andrea Agnelli in merito alla lettera agli azionisti e al ritiro delle sanzioni sulla SuperLega da parte della Uefa.

Questi i titoli sulla Juve: sul Corriere dello Sport assente; sulla Gazzetta dello Sport lancio intervista a Jorginho: "Occhio Juve, io sogno il Pallone d'oro" e poi "Emergenza-gol, Allegri punta su Chiesa e Kean"; su Tuttosport titolone "Andrea Agnelli alla Juve: non siamo finiti!"