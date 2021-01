Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto a News Tank Football, nel quale ha parlato della situazione economica complicata che sta attraversando il calcio a causa del Covid: "Non possiamo ancora capire fino in fondo quello che sta succedendo all'industria e cosa significhi questa crisi per tutti quanti i club. Deloitte Money League annuncia una perdita di 2 miliardi di euro per queste due stagioni, ma ho paura che possa essere maggiore. Noi abbiamo il dovere di pensare al futuro per far sì che il calcio rimanga lo sport più amato al mondo anche nei prossimi decenni".