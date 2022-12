L'intervento di apertura di Andreaall'Assemblea degli Azionisti:Dimettermi non è stato facile, ho sempre amato questo club. Mi sono impegnato al massimo per i risultati sul campo e fuori e sono stati anni straordinari. Al tempo stesso è stata una decisione che ho assunto convinto e in serenità, sulle motivazioni non mi dilungo perché sono note a tutti. La società è chiamata a tutelare gli interessi del club.Io personalmente sono fermamente convinto di aver operato bene e che i rilievi arrivati non sono giustificati. Questo anche dopo le approfondite analisi degli esperti che hanno confermato la correttezza del nostro operato. La società dovrà continuare a sostenere le nostre ragioni. Per questo, per attaccamento alla società, ho ritenuto di fare un passo indietro. Juventus viene prima di tutti e tutto, fino alla fine!