Massimo, a Maracanà, parla così di Agnelli: ​​​​​​​"Aggiungo che se Agnelli avesse un altro cognome, non sarebbe più lì. Dalle operazione Superlega al caso di Perugia con Suarez, all'ingaggio di Sarri e Pirlo, se un altro avesse infilato queste cose sarebbe saltato. Per quanto riguarda Allegri, dico che è vero che ci sono le assenze, ma stiamo parlando di una squadra che fino al 90' stava perdendo, e di una squadra che ha perso non giocando contro il Monza. Cerca una rigenerazione del suo centrocampo da anni, e rimane questo il suo problema. E' impossibile che Vlahovic si sia inaridito, è perché gioca pochi palloni. E' lì che deve intervenire".