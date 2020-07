La Juve è tornata grande, da quando alla guida è tornato un Agnelli. Andrea, per la precisione, presidente da un decennio, che potrebbe festeggiare questa sera il 9° scudetto consecutivo. Il figlio di Umberto ha rilevato una Juve a pezzi e l'ha portata in vetta, facendole vincere nove titoli nazionali, quattro Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane.



"Risultati figli in gran parte di una progettualità geniale, coinvolgente, a tratti esaltante, ma soprattutto concreta e tempestiva", scrive il Corriere di Torino. Che prosegue: "In regia, appunto, Andrea Agnelli: riorganizzazione e modernizzazione radicale del club in tutti i settori; stadio di proprietà; scelta in prima persona di Conte dopo una stagione d’esordio complicata; fatturato portato dagli iniziali 156 milioni agli attuali quasi 500 milioni; quindi assalto riuscito a uno dei due migliori giocatori al mondo (Cristiano Ronaldo) e inaugurazione della Continassa, il nuovo centro sportivo inserito in una cittadella con sede del club, hotel, scuola internazionale e centro commerciale. Senza dimenticare la gestione diretta del merchandising e l’apertura di un ufficio a Hong Kong. E potremmo poi evidenziare anche il J Medical, altri investimenti immobiliari, la produzione in proprio di contenuti media e l’impatto impressionante a livello social. Infine, attorno alla prima squadra, ecco l’Under 23, la Juve Women e il recentissimo varo del gruppo Futsal".



La Juve e Agnelli hanno polverizzato la concorrenza, diventando probabilmente il più grande presidente della storia juventina, anche meglio di Boniperti. Oggi non sembra più un azzardo sostenerlo, a prescindere dai successi internazionali di Boniperti.