Quella "pagina bianca", con la quale aveva indicato il proprio futuro, Andreasta iniziando a scarabocchiarla. Dopo essere stato di fatto il numero due del calcio europeo, dalla Superlega alle inchieste penali, il suo percorso è andato ben oltre gli intoppi: si è schiantato contro una squalifica da 24 mesi. Agnelli ora "è fuori da tutto", come da sua scelta."Che cosa farà adesso Agnelli? Prima di tutto si dedicherà alla famiglia e all’amore", racconta Gazzetta. Che spiega: il suo primo progetto è sposarsi (per la seconda volta) con la donna da cui ha già avuto due figlie. I due si sposeranno a Torino prima dell’estate e dopo le nozze la famiglia potrebbe traslocare altrove. All’estero, magari Amsterdam. Da lì continuerà a occuparsi degli affari - resta azionista di Exor e Stellantis - e della Lamse, holding personale d'investimento. Di sicuro non smetterà di occuparsi di Superlega attraverso la A22, la società che punta a costruire una nuova competizione alternativa a quelle Uefa.