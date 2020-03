13









La Lega Serie A si sta riunendo frequentemente nell’ultimo periodo in videoconferenza, per fronteggiare il nemico invisibile dal nome coronavirus. La pandemia ha avuto fortissime ripercussioni sul mondo dello sport, fermandolo a tempo indeterminato, condannandolo ad una crisi finanziaria quasi certa. E lo sarà ancora di più se il nostro campionato non riparte. 720 milioni di perdite se si concretizzerà questo scenario, per questo Lega e Figc sono al lavoro per escogitare delle soluzioni da proporre al governo. Misure per sostenere i costi del lavoro, una revisione sulle pubblicità delle scommesse sportive, modifiche sui diritti tv e semplificazione della burocrazia per la costruzione di infrastrutture. Tra le tante idee avanzate, tiene sempre banco tra i club la questione campionato: si conclude o no? ​



AGNELLI VS LOTITO - In Lega si sono create due fazioni, e nella videoconferenza di ieri è andato in scena uno scambio di battute tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito. “Avete visto i dati? Il virus si sta ritirando. Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no con quelli delle squadre…”. Le parole del presidente della Lazio, a cui è seguita l’immediata risposta del presidente bianconero: "Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo”. Botta e risposta che ha scatenato la fantasia e la polemica del popolo di Twitter, che si è schierato in massa con Agnelli.



