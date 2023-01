Andrealascia il(pur non vendendo le sue quote). L'ex presidente dellalo ha annunciato nel suo intervento durante l': "E' stata una mia decisione, personale, con le assemblee che presiedo, farò un passo indietro. L'ho fatto d'accordo con John Elkann, con il quale il rapporto è solidissimo. E' stata una mia decisione, d'accordo conAjay(presidente di Exor, ndr.) e Carlos(CEO di, ndr.). Voglio affrontare il futuro con una pagina bianca, lo reputo indispensabile per avere una libertà di pensiero per affrontare questa nuova parte. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova parte".