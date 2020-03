Andreaci mette la faccia. Il presidente bianconero, attraverso i canali social della Juventus, ha voluto lanciare un messaggio di speranza verso gli italiani e in particolare i propri tifosi. Come? Aprendo una raccolta fondi per l'iniziativa "Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus", nata dalla stessa Regione Piemonte. Ecco le sue parole e come donare."In questo momento di emergenza sanitaria, anche noi come Juventus vogliamo dare il nostro contributo. Innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso. Restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma possiamo e dobbiamo fare di più. E' per questo che, con i nostri ragazzi, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il nostro personale sanitario sul nostro territorio, di Torino e del Piemonte. E' per questo che chiediamo anche a voi di intervenire. In questa difficile fase, pur essendo distanti, restiamo uniti. E tutti quanti, assieme, usciremo da questo delicato momento".Riguardo alla donazione, la Juventus ha emanato questo comunicato: "In un momento così delicato come Juventus crediamo di poter dare il nostro contributo. Torino e il Piemonte sono i nostri territori, i luoghi in cui viviamo e vogliamo fare la nostra parte in questa emergenza. Per riuscirci dobbiamo innanzitutto rispettare le regole e le indicazioni che ci vengono fornite dalle autorità. Oltre questo possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più per tutti quei medici e infermieri impegnati giorno e notte per far fronte a questo difficile momento. Juventus partecipa quindi alla raccolta fondi per sostenere il sistema sanitario piemontese. L’obiettivo è sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini. Le donazioni raccolte andranno a favore dell’inizativa «Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus» promossa dalla regione Piemonte. Ognuno di noi può fare la sua parte, aiutaci a condividere questa campagna! Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti".