Alla festa de Il Foglio, Andrea Agnelli ha parlato così dei ricavi da stadio: "Quanto pesa il nuovo stadio per la Juventus? I ricavi sono in crescita del 700% rispetto a Comunale, oggi valgono 70/80 milioni che è nostra dimensione. in condivisione, nuovo stadio servirebbe. L’Italia avrà bisogno di uno stadio da più di 65mila spettatori per i grandi eventi, dovremo anche fare una grande riflessione se sarà Roma o Milano anche come casa della nazionale, avere uno stadio unico per la nazionale sarebbe molto elitario".