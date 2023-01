L'ultimo Napoli-Juve da Presidente per Andrea Agnelli. La Juve sta cambiando molto e il nuovo assetto entrerà in azione dal 18 gennaio, intanto Agnelli vivrà l'ultimo big match da presidente dimissionario ma ancora in sella. Lui contro il Napoli e... Aurelio De Laurentiis. Ma come sono i rapporti tra i due? "I vari entourage confermano che i rapporti personali tra i due restano buoni e, al netto dell’enorme gioia che una eventuale vittoria della scudetto gli porterebbe, c’è chi sostiene che a De Laurentiis dispiaccia non poter concludere questo percorso contro il suo più fiero avversario di quest’ultimo decennio calcistico", riporta Tuttosport.